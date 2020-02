O Leixões vai recorrer da proibição de disputar os campeonatos profissionais durante dois anos que lhe foi interposta esta sexta-feira, na leitura do acórdão do processo 'Jogo Duplo'. A garantia foi dada pelo próprio emblema de Matosinhos, que, através de comunicado, revelou estar tranquilo com o futuro, deixando ao encargo do gabinete jurídico o desenrolar do caso.





"A Leixões SC - Futebol, SAD vem, por este meio, manifestar a total tranquilidade quanto à leitura do acórdão do processo "Jogo Duplo", feita durante a tarde de hoje.O gabinete jurídico da SAD vai analisar a sentença proferida pelo coletivo de juízes para, certamente, interpor recurso nas instâncias competentes.Na próxima segunda-feira, pelas 15:00H, o Presidente do Conselho de Administração da SAD, Paulo Lopo, irá em Conferência de imprensa, a realizar no Estádio do Mar, expor a posição da Leixões SC - Futebol, SAD sobre este assunto", escreveu o Leixões.