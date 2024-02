Léo Bolgado admite ter recebido propostas para sair: «Não podia abandonar o barco nesta altura»

O Leixões atravessa um momento crítico no campeonato. Em zona de descida, os bebés do mar necessitam de amealhar o máximo de pontos para deixarem a linha de água. Como uma das grandes figuras do plantel, Léo Bolgado reforçou a sua dedicação aos leixonenses, apesar de admitir que recebeu propostas neste mercado, "algumas muito boas financeiramente" tanto para o atleta como para o próprio clube."Estamos a passar por um momento difícil e não podia abandonar o barco nesta altura. Estou de corpo e alma no Leixões e com a mesma motivação do primeiro dia em que cá entrei. Tive várias propostas para sair, algumas muito boas financeiramente para mim e para o Leixões. É normal que tenha havido tentação para sair, mas sinto que o Leixões precisa de mim dentro de campo", atirou o central, de 25 anos, salientando a gratidão pelo clube ter "apostado" nele e vincando a dedicação ao emblema matosinhense.Sobre o encontro de domingo, diante do Nacional, Léo Bolgado espera um "jogo complicado" frente a um "candidato à subida": "O Nacional tem uma excelente equipa e temos de nos exibir ao nosso melhor nível para conquistarmos os três pontos. É tempo de, mais do que nunca, estarmos todos unidos pelo Leixões", frisou.