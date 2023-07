Léo Bolgado e o regresso ao Leixões: «Fui muito feliz aqui e acredito que o vou ser novamente»

Um dos muitos reforços do Leixões que ficou de fora do primeiro encontro oficial da temporada devido ao castigo da FIFA que impedia a SAD de inscrever novos jogadores, Léo Bolgado foi uma das novidades do onze de Pedro Ribeiro frente ao Portimonense, voltando a assim a vestir a camisola dos bebés do Mar, depois de uma época ao serviço do Casa Pia.Sobre o regresso à equipa de Matosinhos, o defesa-central não esconde o entusiamo. "Fui muito feliz no Leixões e acredito que o vou ser novamente. Sinto-me muito bem aqui e o carinho que todos têm comigo é espetacular. Sou grato a estes adeptos que sempre foram fantásticos comigo. De mim, podem esperar o de sempre. O máximo profissionalismo e dedicação", disse o brasileiro, aos meios do clube, fazendo um balanço positivo do encontro que colocou o Leixões na fase de grupos da Allianz Cup."Fizemos um jogo bem conseguido e fomos justos vencedores da eliminatória. Merecíamos ter vencido no tempo regulamentar, mas acabou por se fazer justiça nos penáltis. Estamos de parabéns, bem como a nossa massa adepta que nos apoiou imenso", sublinhou.