Léo Bolgado regressa ao Leixões

O central Léo Bolgado está de regresso ao Leixões, confirmou. O defesa brasileiro, que na época passada esteve cedido ao Casa Pia pelos brasileiros do Coimbra-MG, já trabalhou este sábado às ordens de Pedro Ribeiro, naquele que foi o arranque dos trabalhos do clube de Matosinhos.Depois de uma temporada de utilização intermitente nos gansos, Léo Bolgado volta ao Leixões, clube que representou em 2021/22 e onde foi uma das principais revelações da equipa. Pelos bebés do Mar e sob o comando de José Mota, o central apontou cinco golos e foi utilizado em 35 partidas.O brasileiro avança assim para a quinta temporada consecutiva em Portugal, tendo também representado os sub-23 da Académica e o Alverca.