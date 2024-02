Léo Bolgado valida continuidade

Patrão da defesa do Leixões, Léo Bolgado foi bastante cobiçado no mercado de inverno, conforme Record deu conta e o próprio jogador viria a confirmar. Ciente da sua importância no plantel, o central frisou, na antevisão ao duelo com o Feirense, que "não podia abandonar o barco num momento difícil", apesar das propostas "muito boas financeiramente" para si e para o emblema de Matosinhos.

O ra, segundo informações recolhidas pelo nosso jornal, Moreirense, Gil Vicente, Estoril, Chaves e Vizela foram os clubes da 1ª Liga que tentaram a sua contratação. Já do estrangeiro chegaram propostas do América Mineiro, do Brasil, do Beijing Guoan, da China, e ainda de um emblema do Qatar.

Léo Bolgado não saiu e no primeiro jogo após o fecho do mercado voltou a exibir-se a grande nível e a reforçar a sua importância no grupo, ajudando o Leixões a conquistar um ponto contra o Benfica B, o primeiro sob o comando técnico de Carlos Fangueiro. Nessa partida, somou nove duelos ganhos, cinco passes longos com sucesso e teve uma taxa de acerto no passe de 88%.