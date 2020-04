Liga confirma que Leixões tem a situação salarial regularizada

A Liga anunciou, esta quarta-feira, que já recebeu toda a documentação necessária por parte do Leixões que comprova que o emblema do Estádio do Mar tem a situação salarial em dia.





O organismo que tutela o futebol profissional emitiu uma nota no site oficial, na qual deu conta de que o clube matosinhense já está regularizado, isto depois de um primeiro momento em que a própria Liga apontou que a SAD do Leixões era uma das seis que tinha de comprovar o cumprimento.