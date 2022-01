Luan e Erivaldo garantidos

O Leixões anunciou a contratação do brasileiro Luan Gonçalves, médio brasileiro de 22 anos que nas últimas três temporadas esteve ao serviço do Sp. Braga B, bem como o regresso de Erivaldo ao Estádio do Mar.O extremo angolano, de 27 anos, apontou quatro golos pelos leixonenses em 2018/19 e no ano passado jogou no Taraz do Cazaquistão.