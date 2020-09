Lucas Lopes reforça ataque do Leixões

Lucas Lopes foi oficializado esta segunda-feira como reforço do Leixões para a temporada 2020/2021. O avançado brasileiro, que chega do Grêmio Anápolis, parte para a primeira experiência no futebol europeu.





Com uma carreira cem por cento feita no Brasil, onde alinhou igualmente pelo União Rondonópolis, o São Paulo-RS e o São Borja, o futebolista de 22 anos vai agora representar o conjunto orientado por Tiago Fernandes.Lucas Lopes já trabalha às ordens do técnico, de olhos postos no primeiro encontro da 2.ª Liga frente ao Casa Pia, agendado para o próximo domingo.