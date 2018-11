Luís Silva quer dar seguimento ao bom momento e lança repto aos adeptos

Luís Silva fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo contra o FC Porto B, agendado para domingo, no Estádio do Mar. O capitão do emblema de Matosinhos assumiu estar à espera de um jogo "difícil", mas garantiu que a vitória ficará mais próxima se a equipa "fizer o que tem vindo a fazer nos últimos jogos"."Temos tido uma postura muito boa ultimamente e não perdemos há sete encontros. Vamos encontrar uma equipa complicada, uma equipa B, que tem sempre miúdos com muita qualidade, mas faremos tudo para ficar com os três pontos", referiu o médio, que assegurou querer fazer valer o fator casa."Jogar em casa é uma vantagem. Com o apoio dos nossos adeptos tudo é mais fácil e eu deixo o repto a todos eles. Penso que nos últimos jogos temos vindo a ver o Estádio do Mar um pouco despido e acho que isso não é a imagem da nossa casa. Como miúdo, habituei-me a ver este estádio cheio e no domingo espero vê-lo novamente assim, cheio de famílias. Nós continuámos com a mentalidade de que aqui mandamos nós", asseverou.Questionado sobre o que falhou em Viseu para que os leixonenses trouxessem os três pontos frente aos locais, Luís Silva disse que foi uma questão "de detalhe", porque a equipa, segundo o médio, "teve situações suficientes para ganhar". "Infelizmente num ou noutro pormenor não conseguimos ser eficazes. Em termos de adeptos, este clube é particular, leva adeptos a todo o lado e em Viseu eles mereciam a vitória, mas penso que nos faltou o detalhe. O passe que não entrou, o cruzamento que não saiu bem, falou sempre algo. Mas acho que a equipa esteve bem num campo difícil, de um candidato com um orçamento grande", apontou.