Luisinho volta a Portugal para representar o Leixões

Oito anos depois, Luisinho está de regresso a Portugal. O latera-esquerdo, de 36 anos, assinou pelo Leixões e é assim mais uma opção à disposição de José Mota para a temporada 2021/22.





Com formação dividida entre Varzim, Sp. Espinho, UD Oliveirense e Vila Real, o experiente jogador representou, enquanto sénior, o Vila Real, Sp. Braga B, Moreirense, Rio Ave, Aves, P. Ferreira, Benfica, Deportivo e o Huesca. Na temporada passada, Luisinho participou em sete jogos, não conseguindo ajudar o Huesca a manter-se no principal escalão do futebol português.Os matosinhenses encontram assim mais uma solução com um vasto currículo para o plantel, isto depois de ter contratado jogadores com João Meira e Nildo Petrolina.