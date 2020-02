Manuel Cajuda: «Estou feliz pela evolução da equipa»

Leixões e Sp. Covilhã defrontam-se este sábado, em jogo a contar para a 22ª jornada da 2ª Liga. Na antevisão da partida, Manuel Cajuda, treinador dos matosinhenses, começou por analisar o atual momento da sua equipa.





"Os jogos são todos difíceis, mas estou feliz pela evolução da equipa, independentemente dos resultados. Apanhei uma equipa de transição, em que conseguimos ganhar ao fim de 10 jogos.Quando cá cheguei, não tinha oito jogadores do atual plantel. Alguns estão indisponíveis, pela dificuldade de integrar novos jogadores e, por isso, a melhoria do processo ofensivo está a demorar mais do que a do defensivo", começou por afirmar.O experiente técnico perspetivou ainda aquilo que pode ser o futuro do clube, enaltecendo a recuperação financeira que tem sido feita: "O projeto é diferente do inicial. Há que reestruturar o clube. O trabalho da Administração está à vista de todos, uma recuperação financeira fantástica. A partir de agora, podemos trabalhar com o objetivo de atingir o mais importante, que é ganhar. Os resultados desportivos aparecem com tempo. No jogo com o Feirense, tinha 14 dias de treino. Com as saídas e entradas de jogadores, não é fácil. Acredito que vamos fazer algo que é a marca do Leixões: entrar em todos os jogos para os ganhar".O embate entre Leixões e Sp. Covilhã está agendado para as 11 horas deste sábado.