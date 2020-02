Manuel Cajuda: «Finalmente, o Rui Pedro está em condições de ser convocado»

Um imbróglio no processo da transferência por empréstimo do FC Porto para o Leixões, a envolver também o Granada, emblema que Rui Pedro representou na primeira metade da época, deixou o avançado sem poder ser utilizado frente a Nacional, Varzim, Feirense e Sp. Covilhã. Essa situação incómoda já terá chegado ao fim. É o que se depreende das palavras de Manuel Cajuda.





"Durante três semanas, fui criticado, como se fosse ignorante, por não convocar o Rui Pedro. Se o fizesse, teria sido o primeiro treinador do mundo a convocar um jogador que estaria indisponível para ir a jogo. Finalmente, o Rui Pedro está em condições de ser convocado. Há perguntas que nem merecem resposta", afirmou o técnico dos leixonenses, em antevisão à deslocação de amanhã ao terreno do Benfica B.O treinador, por outro lado, pede ao universo que rodeia o clube pés bem assentes no chão, dizendo mesmo que o "projeto não é o mesmo de início de época". "Aceitei o empate com o Sp. Covilhã, não porque tivesse ficado satisfeito com o resultado. É óbvio que queria ganhar, como quero sempre, mas temos de perceber a realidade em que estamos. Antes da minha entrada, o Leixões não venceu os últimos seis jogos em casa, tendo perdido quatro e empatado dois. Este projeto não é o mesmo de início da época e as pessoas têm de perceber isso", vincou Cajuda, referindo-se ainda ao nulo da última jornada ante os serranos.Para a viagem ao Seixal não há outra forma de encarar o desafio a não ser com "mentalidade" vencedora. "O Benfica B merece o máximo respeito, mas os jogos são para ganhar, independentemente de onde e contra quem for. Temos de criar essa mentalidade e encarar todos os jogos dessa forma. Se não pensarmos dessa forma, nem vale a pena sair de casa. É tão simples como isso", finalizou.