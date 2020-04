Manuel Cajuda: «Não falo mais de futebol e deixo de aturar adiantados e atrasados mentais»

Manuel Cajuda tem tecido várias críticas a todos os que vêm pedindo o regresso das competições a curto ou médio prazo, mas a partir de agora garante que não voltará a falar mais de futebol. Pelo menos até à pandemia acabar.





O técnico já apontou vários reparos aos "adiantados mentais" que vêm propondo esta solução, mas agora fala também em "atrasados mentais", com os quais não quer lidar mais até que o problema esteja solucionado."E de Futebol não falo nem escrevo mais, até tudo isto (pandemia) passar. Assim deixo de aturar "adiantados mentais" e " atrasados mentais". No Centro estará sempre a virtude, por isso me vou colocar no meio das "aspas" indicadas, portanto CALADO. Como cidadão, irei continuar a lutar pela minha saúde e também dos que comigo, fazemos o Povo. É um direito que a constituição me oferece. Saúde e Abraços", escreveu o treinador do Leixões nas redes sociais.