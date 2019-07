Matheus Leal é reforço do Leixões para as próximas três temporadas, tal como Record havia avançado a 6 de junho. O lateral-esquerdo chega proveniente do Benfica, num negócio semelhante ao de Alan Júnior, e ficará no Mar pelo menos até junho de 2022.





Contratado pelo Benfica ao Real SC em 2017/18, Matheus Leal passou a segunda metade dessa época ao serviço do Real, por empréstimo das águias. Na última campanha, o lateral esteve ao serviço dos sub-23 do Benfica, realizando seis encontros.Agora, chega ao Mar para lutar com Derick por um lugar no onze leixonense.