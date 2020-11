Memorial em homenagem a Vítor Oliveira no Estádio do Mar

Os adeptos do Leixões estão a mobilizar-se durante esta manhã até ao Estádio do Mar, casa do clube onde o matosinhense Vítor Oliveira deu os primeiros passos como jogador e também deixou marca enquanto treinador.





Um gesto de homenagem ao antigo técnico, que faleceu ontem durante um passeio junto à praia, em Angeiras, Matosinhos. Foi colocada uma tarja no estádio com a mensagem "até um dia, timoneiro".Os adeptos foram convidados a juntarem-se ao momento de homenagem, com velas ou cachecóis, mas cumprindo as regras de distanciamento neste tempo de pandemia.