Miguel Silva: «Queremos fazer uma época à imagem da grandeza do clube»

Miguel Silva, reforço do Leixões para a temporada 2022/23, comentou a sua chegada a Matosinhos, mostrando-se seguro de que os comandados de Vítor Martins darão "tudo pelo símbolo" na próxima época."As expectativas são muito positivas. Queremos fazer uma época à imagem da grandeza do clube, sempre com muita garra e atitude. Estou desejoso de sentir o enorme apoio dos adeptos. Só lhes peço que nos apoiem, porque podem ter a certeza de que vamos dar tudo por este símbolo", disse aos meios do clube.O extremo esquerdo, que também cumpre as funções de defesa esquerdo, agradeceu a toda a equipa dos bebés do mar, confirmando que o arranque dos trabalhos está a correr como planeado: "Fui muito bem recebido pelas pessoas do Leixões, diretores, técnicos, departamento médico, equipa técnica e jogadores. Só lhes tenho de agradecer por isso. O grupo é forte e unido e os treinos estão a correr bem. A mensagem tem sido passada com sucesso".Após duas épocas afastado da 2.ª Liga, desde que saiu da UD Oliveirense para o S. João Ver, Miguel Silva disse estar contente pela porta que se abriu no Leixões."Nem hesitei quando tive a oportunidade de vir para o Leixões e voltar à 2ª Liga. Já tinha jogado contra e senti logo que era um clube diferente, até intimidante. Estou muito feliz de aqui estar", sublinhou.T.G.