Moisés Conceição e o duelo com o Ac. Viseu: «Queremos terminar o ano civil com uma vitória»

De regresso à Liga Sabseg, depois do duelo com o FC Porto na Allianz Cup no passado fim de semana, o Leixões pretende aproveitar a receção ao Ac. Viseu para voltar às vitórias, encerrando o ciclo de seis encontros sem triunfar. No lançamento da partida, Moisés Conceição sublinhou a vontade do grupo em alcançar esse objetivo."Queremos muito terminar o ano civil com uma vitória e subir na tabela classificativa. A equipa tem vindo a trabalhar bem e está determinada em regressar às vitórias já frente ao Ac. Viseu. Temos de transportar para este jogo o que de bom temos feito e melhorar um ou outro detalhe, que tem feito a diferença. Confiamos muito em nós e vamos dar essa resposta dentro de campo", garantiu o extremo, que abordou ainda a titularidade no Dragão: "Trabalho no limite para agarrar as oportunidades que surgem e dou sempre o máximo para defender esta camisola, seja como titular ou suplente."Apesar da ambição, o atacante reconhece as dificuldades que o Leixões terá pela frente contra os viriatos. "O Ac. Viseu tem um excelente plantel e, certamente, vai exigir o melhor de nós. Vai ser mais um jogo complicado, a exemplo do que é este campeonato. Teremos de estar muito concentrados e determinados em todos os momentos. Só assim poderemos conseguir o objetivo, que passa pelos três pontos. É mais um jogo importante em que o apoio dos nossos adeptos poderá ser decisivo para o Leixões", concluiu.O Leixões recebe o Ac. Viseu este sábado, pelas 11 horas, em jogo da 15.ª jornada da Liga Sabseg.