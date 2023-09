Mozino fraturou o perónio esquerdo e vai ser ser operado

O avançado Mozino, do Leixões, fraturou o perónio da esquerda no jogo com o Benfica B (1-1), disputado no domingo, da quarta ronda da Liga Sabseg, e "vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica".

A informação foi avançada esta segunda-feira pela estrutura leixonense em comunicado, sem mais pormenores.

O jogador, da Costa do Marfim, lesionou-se aos 78 minutos do encontro após um choque com o central norte-americano Joshua Wynder, que nesse lance foi punido com o cartão amarelo.

Mozino foi assistido dentro e fora do relvado, teve de ser substituído e à noite submeteu-se a exames médicos, que confirmaram a fratura do perónio esquerdo. Não foi adiantada uma data para a realização da intervenção cirúrgica.

Mozino saiu do jogo quando o Benfica vencia ainda por 1-0 e deixou a sua equipa reduzida a dez unidades, visto que já havia esgotado as cinco substituições possíveis. Apesar disso, o Leixões conseguiu empatar já nos descontos com um golo de Léo Bolgado.

O avançado costa-marfinense, que fazia parte do Trofense, ingressou esta época no Leixões, tendo assinado por duas épocas, com mais duas de opção.

Com quatro jornadas disputadas, o Leixões ocupa o 17.º e penúltimo lugar da classificação geral da Liga Sabseg, com dois pontos.





