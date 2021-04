'Não nos deixaram fazer mais': a reação do Leixões ao jogo polémico da Liga Revelação

O Leixões foi esta tarde derrotado pelo Estoril (2-0) num jogo que valeu à equipa canarinha a conquista do título da Liga Revelação. Os minutos finais da partida na Amoreira ficaram marcados por polémica e desacatos entre jogadores das duas equipas, o que mereceu uma reação do emblema de Matosinhos nas redes sociais que, além de elogiar a atitude dos seus atletas, deixou críticas à arbitragem.





"Obrigado, por nos fazerem acreditar. Obrigado, por terem encantado o país com a vossa raça e qualidade. Obrigado por enaltecerem e dignificarem o nome do Leixões. Foram uns campeões. O resto, todo o mundo viu. Não nos deixaram fazer mais. Vamos, rapazes", pode ler-se, na página de Facebook do Leixões.Refira-se que o Leixões acabou o jogo com 9 elementos após as expulsões de Mário Júnior (10') e André Lacximicant (59').