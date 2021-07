Nem 'pedido' de Fábio Silva foi suficiente: Rúben Candal deixa FC Porto e reforça Leixões

Figura de destaque dos escalões de formação do FC Porto nas últimas temporadas, Rúben Candal é agora reforço do Leixões. O extremo/avançado assinou por três temporadas com os bebés do Mar.





O internacional jovem por Portugal tinha propostas de clubes como Sporting e V. Guimarães (para além de clubes estrangeiros), mas seria sempre para atuar nas equipas B ou sub-23. Dessa forma, o jovem acabou por se deixar seduzir pela possibilidade de atuar na 2ª Liga e vinculou-se aos matosinhenses.Rúben Candal já deve estar à disposição de José Mota caso o técnico o pretenda utilizar na partida com o V. Guimarães, a 26 de julho, para a Taça da Liga.Rúben Candal foi um dos nomes mais falados nas últimas semanas na esfera portista, muito por culpa do 'movimento' liderado por Fábio Silva, que nas redes sociais pediu a continuidade do jovem extremo nos azuis e brancos . O pedido do avançado do Wolverhampton acabou por pouco valer, já que Candal deixou mesmo o Olival para rumar a Matosinhos.