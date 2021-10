Nildo Petrolina anuncia fim de carreira

Nildo Petrolina colocou um ponto final na carreira. O brasileiro, de 35 anos, decidiu terminar o seu percurso no futebol na sequência de uma lesão grave. Reforço do Leixões para esta temporada, o jogador fez apenas uma partida pelos matosinhenses, a 12 de setembro, diante do Varzim.





Nas suas redes sociais, o Leixões elevou um "talentoso e entusiasta jogador, que em pouco tempo conquistou tudo e todos pela sua simplicidade e profissionalismo". Em Portugal, onde chegou em 2010, Nildo Petrolina representou Trofense, Beira-Mar, Arouca, Moreirense, Aves e, por fim, o Leixões.