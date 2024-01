Oficial: Carlos Fangueiro é o novo treinador do Leixões

Confirmada a saída de Pedro Ribeiro, o Leixões oficializou, esta quarta-feira, a contratação do técnico Carlos Fangueiro, conformejá tinha adiantado. O treinador, de 47 anos, assinou um contrato válido até ao final da temporada.De regresso ao emblema onde fez a sua formação enquanto jogador e que também representou já como sénior, Carlos Fangueiro, natural de Matosinhos, vai ver a sua primeira experiência como treinador no futebol português, depois de vários anos radicado no Luxemburgo.Desde o final da carreira de jogador, o técnico orientou o Atert Bissen, o Titus Pétange, o Dudelange e o Swift Hesperange. No Dudelange, o novo timoneiro do Leixões conquistou um campeonato e liderou a equipa nas pré-eliminatórias das competições europeias nas três épocas à frente do clube. A mudança para o Swift Hesperange, no verão, não correu bem e o treinador acabou por ser demitido em novembro passado.No Leixões, Fangueiro terá a missão de tirar os bebés do Mar dos lugares de perigo da tabela e conseguir a permanência na Liga Sabseg.