Oficial: Famalicão empresta André Simões ao Leixões

O Famalicão já arranjou uma solução para André Simões, jogador que não entrava nos planos para a nova temporada. No último dia do mercado, os minhotos emprestaram o médio ao Leixões, num acordo que é válido até ao final da presente época.Contratado ao AEK no início de 2022/23, André Simões nunca conseguiu impor-se no Famalicão, de tal forma que fez apenas 14 partidas. Por essa razão, o experiente jogador deixou de fazer parte do programa para 2023/24 e já não se apresentou no regresso aos trabalhos.