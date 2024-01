Oficial: Gabriel Noga é reforço para a defesa do Leixões

Após confirmar a saída de três jogadores, o Leixões oficializou, esta terça-feira, a contratação de Gabriel Noga, como adiantouem tempo oportuno. O central reforça o plantel de Carlos Fangueiro por empréstimo dos brasileiros do Flamengo, válido até final da época, com o emblema de Matosinhos a assegurar uma opção de compra no negócio.Produto da formação do Mengão e com passagens pelas seleções jovens do Brasil, o defesa, de 22 anos, soma apenas 17 jogos pela equipa principal, espalhados por cinco temporadas. Em 2023, sofreu uma lesão grave no joelho direito que o afastou dos relvados durante praticamente um ano inteiro, atrasando a sua evolução e afirmação no Flamengo.No Leixões, Gabriel Noga vai preencher a vaga aberta neste mercado de inverno pela saída de Rafael Pontelo para o Sporting.