Oficial: Ivo Gonçalves já não é jogador do Leixões

O Leixões anunciou há momentos ter chegado a acordo com Ivo Gonçalves para a rescisão de contrato do jogador. O guarda-redes deixa assim o clube matosinhense depois de 16 jogos realizados na presente temporada.





Chegado ao clube no início da temporada, Ivo Gonçalves deve continuar a carreira na 2ª Liga ou no Campeonato de Portugal, havendo alguns clubes interessados na sua contratação. Por outro lado, a saída do guardião deve levar o Leixões ao mercado.No plano desportivo, a turma orientada de forma interina por Bruno China recebe, no próximo domingo, a Académica.