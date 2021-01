Oficial: José Mota regressa ao Leixões

Depois de João Eusébio ter anunciado este domingo, após o empate com o Sp. Covilhã, que iria deixar o cargo de treinador do Leixões, os matosinhenses apresentaram esta terça-feira o novo timoneiro. Trata-se de José Mota, técnico que assinou até 2022 e que estava sem clube desde que deixou o Chaves, a meio da época transata.





A chegada de José Mota a Matosinhos marca o regresso do treinador ao clube. Em 2009/10, José Mota conduziu os bebés do Mar a uma das melhores prestações de sempre na 1ª Liga (6º lugar). Em 2010/11, o técnico começou a época no banco dos matosinhenses, mas acabaria por sair ao cabo de 23 jogos e apenas quatro triunfos (o Leixões acabaria por descer nesse ano).Neste momento, o Leixões ocupa o 16º lugar da 2ª Liga, com 16 pontos. Para além de João Eusébio, que vai regressar ao cargo de coordenador técnico do clube, os matosinhenses já tiveram Tiago Fernandes no comando técnico da equipa.