Oficial: Leixões confirma regresso de Ricardo Teixeira por empréstimo do Benfica

Conformeadiantou, o Leixões confirmou esta quarta-feira o regresso do jovem central Ricardo Teixeira. O jogador, de 22 anos, está de volta ao clube, onde fez grande parte da formação, por empréstimo do Benfica, para onde se transferiu, proveniente do clube de Matosinhos, no verão passado.Relembre-se que Ricardo Teixeira arrancou 2022/23 como titular da defesa do Leixões, na altura orientado por Vítor Martins, tendo inclusivamente vencido a distinção de melhor defesa de agosto na Liga Sabseg. Fruto das boas exibições, acabou por ser vendido aos encarnados em cima do fecho do mercado de transferências.De águia ao peito, o central não foi feliz e fez apenas quatro jogos na equipa B, tanto como tinha realizado pelos bebés do Mar em apenas um mês de competição. Nesse sentido, Ricardo Teixeira procura recuperar o seu melhor nível numa casa que bem conhece.