Oficial: Sapara é reforço do Leixões

Adewale Sapara foi apresentado como reforço do Leixões esta sexta-feira, confirmando-se a notícia que Record já havia adiantado em tempo oportuno. O extremo nigeriano, de 25 anos, chega ao Estádio do Mar proveniente do Olhanense, emblema onde foi figura na época passada.





Ao serviço dos algarvios, Sapara fez 15 golos em 22 encontros, acabando por ser um jogador preponderante na caminhada positiva realizada.Agora, ruma a Matosinhos para aquela que será a primeira aventura num campeonato profissional.