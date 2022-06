Oficial: Vítor Martins é o novo treinador do Leixões

O Leixões anunciou esta quinta-feira que Vítor Martins é o novo treinador da equipa principal do clube, tal comotinha adiantado em tempo útil.Aos 36 anos, o técnico assume pela primeira vez o cargo de líder do comando técnico de uma equipa principal. Na época passada, o treinador comandou os sub-23 do Leixões, com o clube de Matosinhos a referir que o Vítor Martins "vê reconhecido o excelente trabalho desenvolvido com a promoção à primeira equipa do Leixões".Antes de chegar ao Leixões, Vítor Martins desempenhou funções de observador no FC Porto, onde também foi treinador-adjunto da equipa B, cargo que ocupou igualmente no Chaves e no V. Guimarães.