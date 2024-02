Paulinho e Vitó oficializados no Leixões

Vejam só quem está de regresso ao



Bem-vindo de volta, ! #ArmadaDoMar • #Paulinho pic.twitter.com/4wMpVQuY0b — Leixões SC - Futebol, SAD (@leixoessad) January 31, 2024

O Leixões está decidido a dar várias opções a Carlos Fangueiro e ainda não deu por terminado o último dia de mercado de Inverno. Paulinho, ex-Moreirense e Marítimo que se encontrava livre no mercado foi inscrito no site da Liga Portugal e oficializado pelos bebés do mar.O lateral direito, de 32 anos, esteve ao serviço dos madeirenses em 2022/23 e traz uma vasta experiência na 1ª Liga. Também Vitó, que rescindiu nas últimas horas com o E. Amadora já foi anunciado pelos leixonenses e Djenairo Daniels, proveniente do Canadá, deverá estar próximo de ser novidade.Depois de Bruno Ventura, a armada do Mar reforça-se com mais três nomes de uma assentada e para vários setores do relvado, abrindo o leque de alternativas para o novo técnico em Matosinhos.