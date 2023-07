Paulité assina pelo Leixões até 2026

O Leixões oficializou esta tarde mais um reforço para a temporada 2023/24. Trata-se de Paulité, extremo de 22 anos, que assinou um vínculo válido até 2026.Nas primeiras declarações aos meios do clube, o atacante português mostrou-se ansioso pela estreia ao serviço do clube de Matosinhos. "O fervor e a paixão dos adeptos leixonenses fascinam-me e não vejo a hora de jogar perante eles. Estou muito feliz por representar um emblema da grandeza e historial do Leixões. Darei sempre o máximo para corresponder à confiança que depositaram em mim. Sou um jogador forte no 1x1 e que finaliza bem", afirmou.Internacional sub-20, Paulité representou o Felgueiras na última época, realizando um total de 39 partidas, com sete golos apontados e duas assistências, todos em 2022/23.