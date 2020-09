Paulo Lopo: «Sem a intervenção dos grandes, da Liga e da Federação o futebol morre»

"Não vou ficar parado a olhar a indústria do futebol a desmoronar-se", assim concluiu Paulo Lopo um extenso texto na rede social Facebook, onde pede uma intervenção forte de FC Porto, Benfica e Sporting e da Federação Portuguesa de Futebol para proteger a indústria do futebol.





O ex-presidente da SAD do Leixões, atual presidente da Mesa da Assembleia-Geral da mesma sociedade desportiva, considera que foi uma "vergonha" a forma como o Feirense - Chaves da noite de ontem foi cancelado.Covid-19: Sem a intervenção dos Grandes, da Liga e da Federação o futebol morreFalo-vos, porque não posso continuar calado. Ou alguém defende o futebol, ou os clubes pequenos morrem todos nos próximos meses. E com eles, as competições, em PortugalO que se passou ontem no jogo Feirense-Desportivo de Chaves foi uma vergonha, uma falta de respeito para com todos os profissionais do futebol e para com a nossa indústria.A Liga chegou a acordo com DGS, que prevê a existência de casos destes. Existem diretrizes que têm de ser cumpridas. Afastando os jogadores infetados, os jogos têm de se realizar sempre, cumprindo o protocolado, porque estas adiamentos vão matar os campeonatos e os clubes em poucos meses. Resistirão os Grandes, que jogarão um campeonato a três, entre eles. Talvez possam fazer um campeonato a 30 voltas.Hoje vivemos uma ditadura sanitária promovida por esta senhora que há poucos meses proferiu este brilhante discurso, com a anuência do governo mas também das instituições que gerem o futebol, que se demarcaram, de forma cobarde, da defesa da nossa indústria e que nada fazem para que o público volte aos estádios.Lamentavelmente estão a destruir o futebol em Portugal, principalmente os pequenos clubes sem que ninguém (ou quase ninguém) exija que tenham um tratamento igual ao resto da economia.Hoje é possível acordar, tomar o pequeno-almoço na pastelaria, ir de transportes públicos para o emprego, almoçar num restaurante cheio de gente, jantar ao final da tarde num shopping, visitar umas lojas e fazer compras no hipermercado, de seguida ver um cinema e se o sono não apertar ainda dar um passinho de dança no Elefante Branco. Tudo tranquilamente desde que não se vá ao futebol!Chega desta inércia. O futebol é a única atividade que tem mais notoriedade do que a política, e consequentemente somos um alvo a abater! Os clubes ditos grandes têm de assumir a sua importância social, bem como a Federação Portuguesa de Futebol.Exige-se respeito e que as entidades que regem o futebol, juntamente com os clubes grandes, saiam do sofá e venham defender o nosso negócio!Estive durante anos à frente da SAD do Leixões e sei o difícil que é para os Clubes da Segunda Liga e, também, para a maioria dos Clubes da Primeira Liga, sobreviver nestas condições. O mínimo que há a fazer, é jogar. E com público nos estádios, como noutras atividades culturais. Onde anda o Presidente do Sporting Clube de Portugal? Onde anda o Presidente do Sport Lisboa e Benfica? Onde anda o Presidente da Federação?8 Medidas que considero, e sei que a maioria dos Clubes também considera, essenciais para salvar o futebol:1. Respeitar o código de conduta assinado entre os vários agentes2. Respeitar as regras assinadas com a DGS3. Direções Regionais de Saúde não podem sobrepor-se à DGS, na medida que sofrem muitas pressões de clubes regionais, que as condicionam4. Joga-se sempre, isolando-se os jogadores infetados, e cumprindo-se os protolocos de saúde5. Se um clube foi negligente, tem de ser penalizado6. Se o Clube não se apresentar, deve ser punido com falta de comparência e derrota7. Ação conjunta de SCP, FCP, SLB, Federação e Liga a exigir público no Estádio8. Novo protocolo entre Liga e DGS a definir regras para o público no EstádioNão vou ficar parado, a olhar a indústria do futebol desmoronar-se"