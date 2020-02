Paulo Lopo reage à proibição de disputar I e II ligas: «É importante ter tranquilidade e confiança»

A decisão de condenar o Leixões a uma pena de proibição de disputar os campeonatos profissionais nos próximos dois anos apanhou todo o universo leixonense de surpresa, Paulo Lopo incluído. O presidente da SAD reagiu ao acórdão do processo Jogo Duplo e, através de uma mensagem nas redes sociais, falou numa "estranha decisão", ressalvando que, por esta altura, o importante é manter a "tranquilidade e a confiança".





Simultaneamente, o líder da sociedade de Matosinhos agendou uma tomada de posição para segunda-feira, às 15 horas, dia em que será feita uma conferência de imprensa para reagir oficialmente à condenação."Agradeço todas as mensagens de apoio e de surpresa por está estranha decisão.Nesta hora o importante é ter tranquilidade e confiança. Segunda feira as 15 horas iremos dar uma conferência de imprensa.O universo do Leixões tem que estar mais unido que nunca pois esta é mais uma oportunidade de ver que os nossos inimigos não estão dentro mas fora do Leixões."