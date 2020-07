Paulo Machado é forte hipótese para reforçar o Leixões

Trezes anos depois de passar pelo Estádio do Mar, emprestado pelo FC Porto, Paulo Machado pode estar de regresso ao Leixões. O médio português, de 34 anos, é forte hipótese para reforçar a Armada do Mar agora que se tornou jogador livre, após se desvincular do Mumbai City, da Índia.





Em 2007/08, Paulo Machado teve uma passagem positiva pelo emblema leixonense, deixando saudades no seio dos adeptos.