Paulo Machado: «Venho para dar experiência ao plantel»

Paulo Machado é uma das grandes novidades do Leixões para a temporada 2020/21. Depois de dois anos na Índia, o médio está de regresso a Portugal e, em declarações ao Canal 11, explicou o que o procura neste ingresso no clube matosinhense, que já havia representado em 2007/08.





"Este é um regresso a um clube que me diz muito porque foi o último que representei antes de de ir para o estrangeiro. Com esta fase menos boa que estamos a viver, achei que seria bom voltar para Portugal e estar mais próxima da minha família", começou por explicar.Recordando as passagens por França, Grécia, Croácia e Índia, Paulo Machado falou ainda dos objetivos em termos desportivos do Leixões: "O clube mudou um pouco, estão a apostar mais em jovens e eu venho para dar experiência ao plantel. Pode-se esperar um Leixões com garra e com ambição, acho que o nosso objetivo é chegarmos ao pódio. Idade? Podem dizer que estou 'velhote' e que vim para cá tirar a reforma, mas não é isso. É preciso ter-se jogadores com experiência, que ajudem os jovens dentro e fora do campo".O Leixões arranca o campeonato no domingo, em casa, frente ao Casa Pia.