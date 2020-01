Pedrinho é o 6° dispensado

Numa clara fase de reformulação intermédia do plantel, o Leixões já dispensou cinco jogadores (Kikuchi, Alan Júnior, Enoh, Tarzan e Júnior Sena) e Record está em condições de avançar que Pedrinho é o próximo a abandonar o clube de Matosinhos.





O lateral até entrou na segunda parte, no último jogo, frente ao Penafiel, mas as negociações para a desvinculação de contrato do experiente jogador, de 34 anos, já decorriam desde a semana passada. Pedrinho foi chamado a jogo por uma questão de falta de opções para o desafio que acabou em derrota perante os durienses (0-1).Pedrinho apenas participou em quatro jogos, todos para o campeonato, e viveu sempre na sombra do dono da lateral direita, Rui Silva. Conforme o nosso jornal já deu conta, para suprir esta saída, vai chegar Edu Machado, que já tem tudo acertado com os leixonenses, ultimando somente a rescisão do contrato com o Boavista.