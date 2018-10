Pedro Monteiro e a mudança para o Leixões: «Estou feliz por ter dado este passo»

Pedro Monteiro foi um dos muitos reforços do Leixões para a presente temporada, tendo chegado ao Estádio do Mar proveniente do Estoril no último dia do mercado de transferências de verão.Em declarações aos meios oficiais do emblema de Matosinhos, o defesa-central assumiu estar muito satisfeito com a decisão de mudar-se para a turma leixonense. "A adaptação está a ser fácil e estou muito feliz por ter dado este passo. O grupo foi espetacular comigo e agora sinto que estou completamente adaptado. Toda a gente foi muito boa comigo e estou satisfeito por prosseguir a minha carreira aqui", começou por dizer.Apesar de ter começado a temporada de forma intermitente, participando apenas na partida da 2ª jornada da 2ª Liga, frente ao Sp. Braga B, Pedro Monteiro assumiu em definitivo a titularidade no jogo diante do V. Guimarães B, referente à 5ª ronda do campeonato.Daí em diante, foi chamado ao onze por Filipe Gouveia em todos os encontros e até se estreou a marcar no embate da Taça de Portugal, com o Amarante, um marco que, confessou, foi "especial". "Foi bom, acima de tudo pela passagem à próxima fase, que era um objetivo. Estou feliz por ter ajudado a equipa", referiu, admitindo que por ter sido no Estádio do Mar foi ainda melhor. "É sempre especial marcar em casa porque sentimos o apoio dos adeptos. O leixões é um clube diferente pela massa associativa que tem", garantiu.Na próxima jornada da 2ª Liga, o emblema de Matosinhos visita o reduto do Ac. Viseu, uma deslocação que Pedro Monteiro considerou "complicada". Ainda assim, o central sublinhou que o único objetivo é somar os três pontos. "O Ac. Viseu é uma excelente equipa, mas nós com a qualidade que temos vamos lá para ganhar. Com certeza que com o apoio dos nossos adeptos vamos conseguir ser felizes", concluiu.