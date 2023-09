Pedro Ribeiro: «Desafio os árbitros a explicarem os lances»

O Leixões empatou, neste domingo, diante do Benfica B a uma bola e o treinador da formação de Matosinhos, Pedro Ribeiro, manifestou a sua opinião em relação aos lances decisivos da partida, durante a flash interview com a Sport TV."Com todo o respeito pelas entidades que compõem o futebol, desafio os responsáveis a colocar os árbitros, também intervenientes no jogo, a explicarem, posteriormente, os lances" disse o técnico de 37 anos, enfatizando que é um "desafio" que lança, já que o "Leixões foi pioneiro na implementação do VAR na Liga Sabseg".Pedro Ribeiro ainda contestou o lance que. "Era uma falta para vermelho, não para amarelo", disse, elogiando o "espírito tremendo" da sua equipa ao lutar com "menos um jogador em campo". "Queriamos e merecíamos os três pontos", concluiu o líder do Leixões.