Pedro Ribeiro é o novo treinador do Leixões

Depois de alguns dias de indefinição, o Leixões já encontrou o treinador que irá comandar os destinos do clube em 2023/24. Trata-se de Pedro Ribeiro, técnico cujo último trabalho foi ao serviço do Ac. Viseu, na temporada passada.O treinador, de 37 anos, já esteve reunido com o presidente da SAD, André Castro, e a oficialização do acordo entre ambas as partes deve acontecer em breve. Pedro Ribeiro sucede assim a Vítor Martins no comando dos bebés do Mar.Depois de ter sido adjunto de Vítor Pereira durante vários anos, Pedro Ribeiro conta com passagens, enquanto treinador principal, por Gil Vicente, B SAD (sub-23 e equipa principal), Penafiel e Ac. Viseu.