Pedro Ribeiro perto de abandonar comando técnico do Leixões

O técnico Pedro Ribeiro está de saída do Leixões, confirmou. A SAD do emblema de Matosinhos e o treinador estão nesta fase a negociar o acordo para a rescisão do contrato que liga as duas partes, válido até 2026.A saída do treinador acontece após duas derrotas consecutivas, frente a UD Oliveirense e Penafiel, ambas diante dos seus adeptos, no Estádio do Mar. Além disso, nos últimos seis jogos, averbou cinco desaires e apenas um triunfo, curiosamente na casa do AVS SAD, à data líder da Liga Sabseg.Pedro Ribeiro sai com o Leixões no 17.º lugar da tabela, posto que obriga a disputar o play-off de permanência, com 17 pontos conquistados e a três da primeira posição de segurança, ocupada neste momento pela U. Leiria.Em 24 jogos no comando dos bebés do Mar o técnico somou cinco vitórias, apenas uma delas em casa, oito empates e 11 derrotas.