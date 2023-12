Pedro Ribeiro sobre Rafael Silva: «Tenho a certeza que será um jogador que o futebol português vai ouvir falar muito»

Pedro Ribeiro deixou este sábado, na flash-interview no final do, muitos elogios a Rafael Silva, defesa-central ítalo-brasileiro de 20 anos que está a caminho do Sporting, como Record noticiou hoje em primeira mão , e que assistiu ao jogo da Allianz Cup nas bancadas do Estádio do Dragão."Sou treinador e não sou a pessoa certa para responder a isso. Rafael é um jovem jogador com muito potencial, tem vindo a fazer um início de época muito bom, consistente, tem características fantásticas para o futebol moderno e para a posição que ocupa. Tem pé esquerdo, é alto, rápido, é trabalhador e humilde. Tenho a certeza que é um jogador que o futebol português vai ouvir falar muito, porque merece e tem feito por isso", frisou o treinador da formação de Matosinhos, ao microfone da Sport TV.