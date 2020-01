Pires é forte hipótese para reforçar o ataque do Leixões

Pires é uma forte hipótese para reforçar o ataque do Leixões neste mercado de inverno, segundo apurou Record. O experiente avançado, de 38 anos, tem vindo a perder espaço no lote de opções de Miguel Leal, no Penafiel, e pode estar de saída para o Estádio do Mar.





Conhecido por ser um finalizador nato, Pires é um alvo que agrada à SAD leixonense para colmatar uma lacuna identificada no plantel.