Plantel do Leixões recebe visita de Franciso, filho de João Pedro

O treino desta terça-feira do Leixões ficou marcado pela presença de Francisco Silva, filho do jogador João Pedro. O jovem, de 12 anos, continua a recuperar de um problema de saúde que o tem apoquentado ao longo dos últimos meses, mas, perante o facto de ter apresentado melhorias, pôde deslocar-se até ao Estádio do Mar.





'Kiko' este a conviver durante alguns minutos com os colegas do pai e com a equipa técnica liderada por Tiago Fernandes. O jovem foi ainda presenteado com uma camisola do clube matosinhense.Há cerca de um mês, Bruno Fernandes já tinha enviado uma camisola ao pequeno Franciso Silva.