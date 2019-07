Presidente da SAD do Leixões dá os parabéns a jogador em japonês e a tradução é hilariante

Os parabéns a Yoshiaki Kikuchi Os parabéns a Yoshiaki Kikuchi

Comentário de Paulo Lopo

O presidente da SAD do Leixões, Paulo Lopo, protagonizou um momento hilariante nas redes sociais. O dirigente do clube nortenho comentou uma publicação do Leixões que felicitava Yoshiaki Kikuchi por mais um aniversário, mas o destaque vai para a escrita em japonês do presidente que acabou por ser desvendado pelo tradutor do facebook."Parabéns pelo seu tamagoshi. Quero dizer, você é muito melhor que o nakajima e tem muito futuro no nosso Leixões", escreveu o dirigente.Yoshiaki Kikuchi, de 24 anos, chegou ao Leixões proveniente do FC Hennef 05 da quinta liga alemã.