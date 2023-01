Rafael Freitas: «Só a jogar nos limites conseguiremos os objetivos»

A atravessar um fase menos positiva na época, o Leixões quer interromper a série de cinco derrotas consecutivas na receção deste sábado à UD Oliveirense. No lançamento dessa partida, o médio Rafael Freitas salientou a importância do fator casa."Voltamos a jogar em casa e é fundamental termos, uma vez mais, um grande apoio dos nossos adeptos para, todos juntos, regressarmos às vitórias", começou por dizer o médio brasileiro, aos meios do clube, mostrando-se otimista para o embate: "Vai ser um jogo difícil, contra um adversário com qualidade e que gosta de jogar bem, mas no Estádio do Mar somos ainda mais fortes e queremos muito conquistar os três pontos. Já vencemos a Oliveirense esta época, na Allianz Cup, mas cada jogo tem a sua história. Só a jogar nos limites, em todos os momentos, conseguiremos o nosso objetivo".O Leixões recebe a UD Oliveirense este sábado, pelas 15h40.