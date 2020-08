Rafael Furlan reforça o Leixões

O Leixões anunciou, esta quinta-feira nas redes sociais, a contratação do defesa-esquerdo brasileiro Rafael Furlan.





Ao que o Record apurou, o jogador chega por empréstimo do Grêmio Anápolis, do Brasil, pelo que se mantém na mesma situação em que tem jogado as últimas épocas em Portugal, sempre cedido pelo emblema brasileiro.O atleta chegou ao nosso país na temporada 2017/18 para representar o Chaves. Na época seguinte atuou pelo Estoril e, finalmente, em 2019/20 jogou a primeira metade da época no Farense, onde fez oito jogos, e terminou-a no Vilafranquense, sendo utilizado em seis encontros.