Rafael Pontelo despede-se do Leixões: «Eternamente grato por tudo o que fizeram por mim»

Na hora da transferência para o Sporting, Rafael Pontelo deixou uma mensagem de despedida do Leixões, agradecendo ao clube de Matosinhos pela "oportunidade" que lhe deu. O central, recorde-se, chegou ao emblema nortenho no início da temporada e muda-se agora para Alvalade, tendo sido hoje apresentado pelos leões. Mas não esquece os últimos meses."Vim aqui agradecer ao Leixões pela oportunidade que me deram. Era um sonho de criança poder jogar na Europa. Estou eternamente grato por tudo o que fizeram por mim. Vou levar sempre o Leixões no meu coração", disse o defesa brasileiro, de 20 anos, numa publicação do Leixões no Instagram. "Foram apenas seis meses, mas a ligação ficará para sempre. Boa sorte, Rafa", escreve o conjunto da Liga Sabseg.No vídeo, que pode ver em baixo, estão também alguns lances de Rafael Pontelo ao serviço do Leixões.