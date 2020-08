Regresso de Joca oficializado pelo Leixões

O Leixões oficializou esta segunda-feira o regresso de Joca ao clube. O médio, que esteve em Matosinhos por empréstimo do Rio Ave na segunda metade da época 2019/20, assinou agora em definitivo pelos bebés do Mar.





Formado no Sporting e no Sp. Braga, o jogador, de 24 anos, representou, para além destes clubes e do Rio Ave, o Tondela por empréstimo do Sp. Braga. Na temporada passada, Joca realizou três jogos pela equipa principal do Rio Ave, três pelo sub-23 e três pelo Leixões, isto antes de a competição ser interrompida devido à pandemia.O médio já está a trabalhar às ordens de Tiago Fernandes.