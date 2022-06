Rémulo Marques anuncia saída do Leixões

Rémulo Marques, que ocupava o cargo de diretor desportivo do Leixões, aunciou a sua saída do conjunto matosinhense."Cabe-me informar, por este meio, que na última sexta-feira, dia 17 de Junho, terminei, por mútuo acordo, a minha ligação contratual com a Leixões SAD. Quero, antes de mais, agradecer a confiança em mim depositada, pelo Presidente da SAD, André Castro, em Março de 2021 para que representasse uma das mais nobres instituições desportivas nacionais, e também toda a postura, de enorme lisura, na hora da minha saída. Apesar de toda a paixão depositada, e que sempre me moveu, como qualquer pessoa que me é próxima facilmente o poderá comprovar, este foi o momento de perceber que era o certo para possibilitar à Administração, numa fase de projecção e operacionalização da nova época, tomar as decisões que melhor entenda no que diz respeito ao Departamento de Futebol", escreveu nas suas redes sociais, deixando uma série de agradecimentos às pessoas com quem trabalhou nos últimos 15 meses.