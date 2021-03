Rémulo Marques: «Espero ser o gatilho para que toda gente possa dar o seu máximo»

Apresentado esta segunda-feira como diretor desportivo do Leixões, Rémulo Marques falou primeira vez como elemento da estrutura matosinhense esta terça-feira. O dirigente começou por explicar o que o levou a aceitar o convite dos bebés do Mar.





"Porquê o Leixões? Porque é um dos maiores clubes de Portugal, pela sua grandeza e pela sua história. Os adeptos têm uma paixão que entusiasma toda a gente. Conheço bem o clube e era irrecusável a confiança que depositaram em mim para ajudar. Estou consciente de que terão de ser o trabalho e o tempo a falar por mim. Acredito que, todos juntos, podemos ajudar o Leixões a ser mais forte e organizado. Foi isso que motivou a minha vinda para o clube", começou por referir.Agradecendo a forma como foi recebido e realçando a sua vontade de unir clube e SAD, Rémulo Marques explicou ainda quais os seus objetivos nesta nova experiência: "Não sou de prometer nada. Aquilo que sinto que posso acrescentar tem a ver com algo que me preparei a minha vida toda: a organização, a exigência que posso trazer e um certo padrão de trabalho. Espero ser o gatilho para toda a gente possa dar o seu máximo e ser um motivador. Só o facto de a SAD procurar um profissional nesta área já diz muito daquilo que é a sua visão. Há um respeito pelo passado, uma consciência daquilo que é o presente e vontade de preparar o futuro. O Leixões é muito mais do que um projeto para mim, é um estado de alma, uma responsabilidade e uma obrigação".No plano desportivo, o Leixões iniciou esta terça-feira a preparação para o jogo com o Benfica B. Lucas Lopes fez treino condicionado e Tabuaço, Ricardo Ferreira, Ousmane, Papalele e Vando, dos sub-23, treinaram com a equipa principal.